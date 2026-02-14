アストロズの今井がキャンプ2日目を迎え、キャッチボール、守備練習などで汗を流した。「昨日でだいたいこういう流れは分かった。ストレスなく練習できている」。今後は14日（日本時間15日）にキャンプ2度目のブルペン入りの予定。クラブハウスでは日本語を教えるなど徐々にチームに溶け込んでおり「いろんな選手ともっと仲を深めていければ。いい一日になった」と話した。（杉浦大介通信員）