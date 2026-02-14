大リーグ機構（MLB）のロブ・マンフレッド・コミッショナーが12日（日本時間13日）のオーナー会議後、28年ロサンゼルス五輪への大リーガー参加に楽観的な姿勢を強調したと米メディアが伝えた。「前回話し合った時よりも実現にずっと近づいている。米国での五輪開催が野球にとって特別なマーケティングの機会になると理解されるようになった」と同コミッショナー。追加競技で2大会ぶりに復帰する野球は7月13〜19日にドジャー