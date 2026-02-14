ドジャースの山本は近日中にライブBPに登板し、キャンプ地を離れる前に2度のオープン戦登板が予定されている。この日はキャッチボールなどで調整。ロバーツ監督は「参加すると決めた以上、“しっかり投げて、健康でいてほしい”と願うだけ」と話した。先発に再挑戦する佐々木については「今年はフィジカルが強くなっているように見える。自信も感じられる」と2年目の進化に期待した。