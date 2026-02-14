ロッキーズ・菅野智之投手（36）が12日（日本時間13日）、キャンプ初日を迎えた。背番号11の紫色のユニホーム姿で、新天地でのメジャー2年目のスタート。9年ぶりに出場するWBCへ向け、17日（同18日）にキャンプ地を離れて侍ジャパンの宮崎合宿へ合流し、3月2日の強化試合オリックス戦（京セラドーム）で登板することも明かした。キャッチボール、守備練習、ダッシュの全体練習を終えた菅野は、追加でキャッチボールを行い初日