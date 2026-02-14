ホワイトソックスのジョシュ・バーフィールドGM補佐が、WBCに出場する村上が27日（日本時間28日）にキャンプ地を離れると明かした。「当初より少し遅らせて、数日多くキャンプに参加できるようになった。こちらで一緒に過ごせる時間を最大限確保したい」と説明。20日（同21日）からのオープン戦で実戦感覚を養い帰国する。また、日本では主に三塁だったが一塁にも本格的に挑戦させる方針で、この日の自主練習では一塁でノッ