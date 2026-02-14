日本スケート連盟のインスタグラムが１３日に更新され、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）、千葉百音（木下グループ）が到着した際の写真を投稿した。日本のウェアを着用し、大きなスーツケースを持って到着したふたり。投稿された１枚目の写真は２ショットだったが、２枚目は背後に坂本花織（シスメックス）が映り込み。明るく変顔で、両手を広げてふたりを出迎える様子にコメ