レアル・マドリードのエースFWキリアン・エンバペは、今週末に控えるレアル・ソシエダとの重要な一戦に間に合う見込みだ。クラブ公式サイトが伝えている。前節、難所メスタージャでバレンシアを2−0で退け、ラ・リーガ7連勝を達成したレアルは、首位のバルセロナとの勝ち点1差を維持。14日に行われるラ・リーガ第24節では8連勝を目指し、8位のソシエダをホームで迎え撃つ。対戦相手のソシエダはペッレグリーノ・マタラッツォ