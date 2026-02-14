公式練習で調整するペアの三浦璃来（左）、木原龍一組＝ミラノ（共同）【ミラノ共同】フィギュアスケートで15日に実施するペア・ショートプログラム（SP）の滑走順が13日に決まり、三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）は最終組の18番滑走となった。19組で争い、16位までが16日のフリーに進出する。長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）は7番で登場する。