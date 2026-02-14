米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有投手（３９）が１３日、ＷＢＣ日本代表の合宿が行われる宮崎に入った。チャーター機で宮崎空港に到着した。その後、ダルビッシュは自身のＸで、侍ジャパンに選出されているソフトバンク・牧原大成内野手との２ショットを投稿。「宮崎に来て最初の夜は牧原大成選手とサシ飯（自分の息子２人付き）」とつづった。牧原は２３年、侍ジャパンの世界一メンバー。ダルビッシュは牧原との関係に