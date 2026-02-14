今週の円買戻しを日本の要因で説明するのは的外れとの見方が出ている。総選挙で高市首相が積極財政を掲げ圧勝したにもかかわらず「高市トレード」は起きず、ドル円は４営業日で１５２円台前半まで急落した。 市場ではファンド勢による「バイ・ジャパン」の物語も流れていたが、為替全体を見れば主因は円の強さというよりドルの脆弱性と考える方が自然だとしている。日米の金利差、日本の財政拡張の組み合わせは本来、