きょうもユーロドルは、１．１８ドル台での静かな値動きが続いている。本日の２１日線が１．１８ドル台前半に来ているが、その水準は維持されているものの、上値が重くなっている印象に変化はない。一方、ユーロ円も下げは一服しているものの、買い戻しの気配は見られず、１８１円台前半での推移となっている。１００日線が１８０．８０円付近に来ているが、その水準をうかがう展開は継続。 ＥＣＢは年内いっぱ