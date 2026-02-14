◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１３日＝大谷翔太】１５日（日本時間１６日早朝）に行われるペアのショートプログラム（ＳＰ）の滑走順が発表され、五輪初出場の長岡柚奈、森口澄士（木下アカデミー）組は第２グループの７番滑走に入った。結成３季目の「ゆなすみ」は今季、昨年９月の五輪最終予選（北京）で日本２枠目の出場枠を獲得。先輩の