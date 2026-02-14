アメリカのトランプ大統領はオバマ政権時代に定められた温室効果ガス規制の法的根拠を撤回し、自動車の環境基準を緩和すると発表しました。アメリカトランプ大統領「これはすべて詐欺、巨大な詐欺だった。オバマとバイデンによる詐欺だ」トランプ大統領は12日、2009年のオバマ政権時代に温室効果ガスの増加が人の健康と生活を脅かすと科学的に判断した「危険性認定」を撤回すると発表しました。これにより温室効果ガスを規制する