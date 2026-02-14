次世代のリーダーを発掘し応援する「若者力大賞」。誰もが生きやすくなるようさまざまな課題に取り組んでいる若者らが表彰されました。社会課題の解決に取り組む若者を表彰する「若者力大賞」。大賞に選ばれたのは…パパゲーノ代表・田中康雅氏「視力が悪い人がめがねを使うように、脳の機能障害を生成AIを使って補うということで」障害のある人が働きやすくなるよう、AIを駆使して支援している若者が受賞しました。また、現住所が