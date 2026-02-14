フリースタイルスキー女子モーグルで２大会連続出場の冨高日向子（２５）＝多摩大ク＝が、日本時間１４日夜に行われる新種目のデュアルモーグルでメダル獲得に挑む。１１日のモーグル種目で４位と表彰台に迫った期待のスキーヤー。東京・金井中の先輩で、陸上女子１万メートルで１６年リオ五輪代表、２１年に引退した関根花観（はなみ）さん（２９）がスポーツ報知の取材に応じ、エールを送った。（取材・構成＝手島莉子）＊