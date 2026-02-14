群馬・伊勢崎市で酒を飲んでトラックを運転した上、車に衝突し家族3人を死亡させた罪に問われている男に懲役20年の実刑判決が言い渡されました。この事故は、2024年5月、群馬・伊勢崎市でトラックが乗用車に衝突し、塚越湊斗ちゃん（当時2）と父親の寛人さん（当時26）、祖父の正宏さん（当時53）が死亡したもので、トラックを運転していた鈴木吾郎被告（71）は、飲酒の影響で事故を起こしたとして危険運転致死傷の罪に問われてい