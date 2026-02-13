近年、中東が資金力を持つようになり、ヨーロッパでプレイしていた選手の移籍先として名前が挙がるようになった。ウルグアイ代表で、元リヴァプールのダルウィン・ヌニェスも現在サウジ・プロリーグのアル・ヒラルに在籍している。加わったのは2025年の夏、そこから公式戦23試合に出場して7ゴール5アシスト、さすがの得点力を披露した。しかし『Daily mail』によると、ヌニェスはリーグ戦を戦うアル・ヒラルのメンバーから外されて