「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード女子ハーフパイプ・決勝」（１２日、リヴィーニョ・スノーパーク）３連覇を狙ったクロエ・キム（米国）は最後に崔ガオン（韓国）に逆転を許して２位。銀メダルに終わったが、「彼女を誇りに思う。これもスポーツの一部。次世代に刺激を与え、バトンを渡すことができたのがすべて」と晴れやかな表情で語った。会場には恋人のＮＦＬスター、マイルズ・ギャレットの姿も。熱烈なキスを交