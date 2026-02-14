◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１３日＝大谷翔太】１５日（日本時間１６日早朝）に行われるペアのショートプログラム（ＳＰ）の滑走順が発表され、世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組は、第５グループ１８番滑走に決まった。前回の２２年北京五輪では、日本勢初入賞となる７位だった「りくりゅう」。今大会は金メダル