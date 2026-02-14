文部科学省が公表した調査によると、虫歯がある子どもの割合が過去最少となりました。文部科学省が公表した子どもの健康状態などを調べた「学校保健統計」によると、治療済みも含む虫歯がある子どもの割合は1970年から80年には95%程度に達していましたが、今年度は▼幼稚園では2割を下回り、▼小学校から高校では、およそ3割と過去最も低くなりました。なぜ、虫歯が減っているのでしょうか。子どもを専門に診療している歯科クリニ