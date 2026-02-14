スーパーで、早くも春キャベツをちらほら見かけるようになりましたね。そこで、食卓がパッと映える、シンプルなごちそうポトフをご紹介します。やわらかな春キャベツは、しんごと煮込んで甘みととろける食感を堪能。ベーコンを先に焼きつけることで風味が増し、ワンランク上の味わいに仕上がります。『春キャベツとベーコンのポトフー』のレシピ材料（2人分）春キャベツ……1/2個（約400g） ベーコン（ブロック）……100g にんじん