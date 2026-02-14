日本大学第三高校硬式野球部員2人が、女子高校生にわいせつな動画や写真を送らせ、別の部員に拡散したなどとして書類送検された事件。動画を受け取った部員のうち、十数人が拡散に関わったとみられていますが、その際、学校から学習用に配布されているタブレット端末を使っていたとみられることが捜査関係者への取材で新たにわかりました。動画は野球部を中心に数十人に拡散されたとみられ、警視庁が詳しいいきさつを調べています