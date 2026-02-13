【ニューヨーク共同】13日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、午前10時現在は前日比114.34ドル安の4万9337.64ドルを付けた。人工知能（AI）開発投資を巡る収益性への懸念から、ハイテク株を中心に売り注文が先行した。