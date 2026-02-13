元カーリング女子の日本代表、市川美余さん（３６）が１３日、ＮＨＫで放送されたミラノ・コルティナ五輪の「デイリー・ハイライト」に登場。ＳＮＳで反響を集めた。１次リーグ２連敗の日本代表・フォルティウスについて解説。市川さんは「悔しい結果になりましたが、氷の状況がつかめない中、段々とそれがつかめてきた感覚がありますね」と振り返り、「まだ２戦しか終えてないので、調子も上がってきているのでここからです」