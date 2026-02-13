衆議院選挙で惨敗した中道改革連合の新たな代表に小川淳也氏が就任しました。いずれも立憲民主党出身の小川氏と階猛氏の一騎打ちになった中道の代表選挙は、13日午後の議員総会で投開票が行われました。小川氏は、27票を得て新代表に選ばれました。中道改革連合・小川淳也代表：国民生活の安定のために中道改革連合、みんなで力を合わせて一致団結して、ガンバロー、ガンバロー、ガンバロー。記者会見で小川氏は、「党内融和は極め