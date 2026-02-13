◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日フィギュアスケート（2026年2月13日）13日（日本時間14日）のフィギュアスケート男子フリーでSP9位から逆襲を狙う佐藤駿（エームサービス・明大）が、大技4回転フリップを投入する見通しとなった。大技ルッツ、トーループ2本に加え、4回転3種4本の攻めの構成でメダルをつかみにいく。戦略的休養のため試合直前の公式練習に参加しない方向となり、日下匡力コーチが報道陣に対応。4回転フ