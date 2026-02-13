【勝利の女神：NIKKE ミルク：ブルーミングバニー】 2026年8月 発売予定 価格 通常版：23,650円 豪華版：26,400円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 VKENDより、2026年8月に発売予定の1/6スケールフィギュア「勝利の女神：NIKKE ミルク：ブルーミングバニー」。こちらは、Level Infiniteが運営するRPG「勝利の女神：NI