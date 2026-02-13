【1/7スケールフィギュア「イレイナ」【再生産】】 2026年8月 再販予定 価格：28,050円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 PROOFより、2026年8月に再販予定の1/7スケールフィギュア「イレイナ」。こちらは、TVアニメ「魔女の旅々」に登場する主人公の「イレイナ」を立体化したものだ。このフィギュアは、イレイナが魔女の衣装を身にまとった描き下ろしイラ