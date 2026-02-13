アメリカの1月の消費者物価指数が13日、発表され、前年同月比で2.4％の上昇でしたが、伸びは鈍化しました。アメリカ労働省が13日に発表した1月の消費者物価指数は、前の年の同じ月と比べて2.4％上昇しました。前月である2025年12月の2.7％から伸びは鈍化し、市場予想の2.5％も下回りました。また、変動の大きい食品とエネルギーを除いた指数は2.5％の上昇でした。伸び率は2025年5月以来の低い水準で、CNBCは「長引くアメリカのイン