バロー岬沖での観測機器の設置作業＝2024年9月（海洋研究開発機構・北極域研究加速プロジェクト提供）太平洋から北極海の「カナダ海盆」へ入る海水の熱輸送量は過去約20年で1.5倍に増えたことが分かったと、海洋研究開発機構などのチームが13日、国際誌に発表した。海中に設置した観測機器のデータを分析した。流れ込む水温の上昇に加え、北極海の海氷減少によりさらに水温が上がっているとみている。伊東素代副主任研究員は「