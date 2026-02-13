「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード女子ハーフパイプ・決勝」（１２日、リヴィーニョ・スノーパーク）米ヒップホップ界の大物が姿をみせ、騒然となった。大激戦となった女子ＨＰ。３連覇を狙ったクロエ・キム（米国）に注目が集まった中、同選手の姿と星条旗がプリントされたド派手なウエア姿で異彩を放つ人物が・・・。大物ラッパーのスヌープ・ドッグ。今大会五輪米チームの名誉コーチに就任し、解説者としても活動。