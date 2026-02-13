アメリカの1月の消費者物価指数は、前の年の同じ月から2.4％の上昇となり、市場予想を下回りました。アメリカの労働省が13日に発表した1月の消費者物価指数は、前の年の同じ月に比べて2.4％上昇しました。上昇率は前月の2.7％から鈍化し、2.5％の上昇を見込んでいた市場予想を下回りました。物価の変動が大きい食品とエネルギーを除いた指数は、2.5％の上昇でした。アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は、物価と雇