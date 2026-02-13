日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は１３日、ミラノ市内のメインプレスセンターで中間報告会見に臨んだ。伊東秀仁団長が出席し「想像以上のオンライン上でのハラスメントがある」と、選手がＳＮＳ上などで受ける誹謗中傷について語った。ＪＯＣはミラノ市内にＳＮＳ上のコメントなどをＡＩを使ってモニタリングする環境を設け、国内と連携して２４時間態勢で監視。１２日までに１０５５件の削除要請を行い、１９８件が削除され