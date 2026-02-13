元スペイン代表DFフアン・ベルナトの新天地がエイバルに決定した。現在32歳のベルナトはスペイン代表として11キャップを刻んだ左サイドバック。バレンシアのカンテラーノは、2011年夏にトップチームに昇格した後、バイエルンとパリ・サンジェルマンで欧州屈指の左サイドバックへと成長を遂げる。前者でブンデスリーガを4度、後者でもリーグ・アンを4度制した他、カップ戦など多くのタイトルを獲得した。ただ、近年は度重なる