スノーボードクロス決勝トーナメントミラノ・コルティナ五輪の女子スノーボードクロス決勝トーナメントが13日に行われた。フランス選手は髪の毛の先にカエルのマスコットをつけて滑走。予想外の緑の髪飾りに、日本人ファンの注目が集まった。接触あり、転倒ありでスリル満点のスノーボードクロス。フランスの20歳、レア・カスタは決勝トーナメントを勝ち抜き、準決勝まで進出。2組4位で決勝には進めなかったが、8位入賞を果た