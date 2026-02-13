ヘルムート・リリングさん（ドイツの指揮者）ドイツメディアによると11日、南西部シュツットガルト近郊で死去、92歳。バッハの宗教曲の優れた解釈で世界的な名声を得た。33年、シュツットガルト生まれ。シュツットガルト・バッハ合奏団や国際バッハ・アカデミーなどを設立。日本や南米などでもバッハの音楽を広く紹介した。18年に引退した。（ミュンヘン共同）