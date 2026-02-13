埼玉・秩父市の山林火災は発生から10日目の13日、再び鎮圧が確認されました。2月4日に発生した秩父市浦山の火災では一度、鎮圧が発表されましたが再び延焼が確認され自衛隊などが消火活動を続けてきました。消防によりますと、発生10日目となる13日午後5時、再び鎮圧が確認されたということです。この火事では約140ヘクタールが焼け1人がけがをしていますが、住宅への被害は確認されていません。消防などは詳しい出火原因を調べる