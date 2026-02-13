アイスホッケーの男子1次リーグ、スウェーデン戦でシュートを止めるフィンランドのGKユーセ・サロス＝13日、ミラノ（AP＝共同）アイスホッケー男子1次リーグ初戦で敗れたフィンランドは13日、GKサロスがシュート35本のうち34本を止める活躍で、強敵スウェーデンからの勝利に貢献した。180センチの身長は、大型化するトップレベルのGKとしては小柄。体格の不利を感じさせない技術を示し「一つ白星を挙げられて本当にいい気分。DF