ドジャースは１３日、アリゾナ州グレンデールの球団施設でバッテリー組はキャンプインする。これまでにすでにドジャースをのぞくメジャー２９球団のバッテリー組はキャンプインしており、最遅でのキャンプ初日を迎える。山本由伸投手（２７）は、いきなりライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板する見込み。大谷翔平投手（３１）、佐々木朗希投手（２４）はブルペン入りすると発表された。大谷と山本は、３月の第６回ワールド・ベ