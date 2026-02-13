◇明治安田J1百年構想リーグ神戸2―0長崎（2026年2月13日ノエビアスタジアム）むしろ吉兆だと感じていた。「大体、取り消された後にチャンスがくる。待っていましたね」。1点リードの前半42分、打点の高いヘッドで今季初得点を挙げた神戸FW佐々木大樹は不敵に笑った。その6分前。MF井手口陽介のパスを右サイドで受けて、芸術的な左足シュートを叩き込んだが、VAR判定の結果、無効に。「VARのシーンが映るかなと思ったら