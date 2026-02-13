ＤｅＮＡは１３日、横浜スタジアムでオーストラリア代表と練習試合（正午開始）を開催することを発表した。ＤｅＮＡは２０１８年にオーストラリアン・ベースボールリーグ（ＡＢＬ）に所属する「キャンベラ・キャバルリー」と戦略的パートナーシップを締結。以来、選手やチームスタッフの派遣、現地の小学校訪問や野球振興活動を通して、国際交流と技術向上に努めてきた。２０１９年には大貫、２２年には入江、２３年には東妻