きょうの為替市場、ドル円はＮＹ時間にかけて戻り売りに押されており、１５３円ちょうど付近に伸び悩んでいる。前日は１５２円台半ばまで下落していたが、本日は押し目買いも見られ、一時１５３円台半ばまで買い戻されていた。 しかし、ＮＹ時間に発表された米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて、売りが再び優勢となっている。１月の米ＣＰＩは総合指数で前年比２．４％と予想を下回り、前回から鈍化していた。これを受けて