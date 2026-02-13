NASA（アメリカ航空宇宙局）とアメリカ企業SpaceX（スペースX）は日本時間2026年2月13日、有人宇宙飛行ミッション「Crew-12（クルー12）」の打ち上げを実施しました。宇宙船は無事に地球周回軌道へ投入されたことを、NASAやSpaceXが発表しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Falcon 9 (Crew-12)・ロケット：Falcon 9 Block 5（ファルコン9 ブロック5）・打ち上げ日時：日本時間 2026年2月13日19時15分