元駐米大使の杉山晋輔氏と、ジャパン・ソサエティー理事長のジョシュア・ウォーカー氏が１３日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、自民党の衆院選での大勝が、今後の日米関係に与える影響を議論した。ウォーカー氏は、「これからはリーダー同士の関係が大切になる」と語り、日米同盟が強化された第２次安倍政権と同じく良好な両国関係を高市政権下で期待できるとした。杉山氏は、トランプ米大統領が「強い相手とディール