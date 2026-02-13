イギリス誌「エコノミスト」は12日、衆議院選挙で自民党を大勝に導いた高市首相を「世界で最も力を持つ女性」と題した特集記事を掲載しています。特集は、高市首相が解散・総選挙に踏み切って大勝したことで、国を作り替えるチャンスを手にしたとしたうえで、次は改革に踏み込む賭けに出るべきだと指摘しています。そのうえで、高市首相が力強さをアピールし、安全保障面の主張でも有権者を引き付けたと分析し、防衛力の抜本的な強