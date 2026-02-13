日本フットボールリーグ(JFL)のY.S.C.C.横浜は13日、MF浜下瑛(30)が現役を引退すると発表した。広島県出身の浜下は、瀬戸内高、産業能率大を経て、栃木SCに入団。その後、徳島や愛媛でもプレーし、J1で20試合の出場を含む、Jリーグ通算150試合のキャリアを積んだ。昨季はJFLのYS横浜でプレーした浜下だが、昨季限りでの現役を決断。クラブを通じ、感謝とともに、サッカー少年少女へのメッセージを送っている。「現役を引退す