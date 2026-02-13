[2.13 J1百年構想WEST第2節 神戸 2-0 長崎 ノエスタ]中2日の“2戦連発弾”は圧巻のボレーシュートから生まれた。ヴィッセル神戸DF酒井高徳は0-0で迎えた前半25分、CKのこぼれ球をペナルティエリア外で待ち構え、脱力したままノーバウンドで右足一閃。「わりとリラックスしてシュートを打てた」。ドライブ回転がかかったシュートをゴール左上に突き刺し、試合を優位に進める先制点となった。酒井は10日に行われたAFCチャンピオ