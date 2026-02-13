バイアスロン男子10キロスプリントで今大会2個目の金メダルを獲得したカンタン・フィヨンマイエ＝13日、アンテルセルバ（ロイター＝共同）13日のバイアスロン男子10キロスプリントはフィヨンマイエ（フランス）が22分53秒1で混合24キロリレーに続いて今大会2個目の金メダルを獲得し、22年北京大会に並ぶ2冠に輝いた。日本選手は出場していない。（共同）