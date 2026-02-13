中村倫也主演ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）第6話（2月20日放送）のゲストとして、韓国の名優チェ・ジノの出演が決定した。【写真】ユンギの父親・シニャンを演じる（チェ・ジノ）本作は、K-POPの世界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えて共に夢を目指す熱い絆の物語。