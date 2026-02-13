「ミラノ・コルティナ五輪・女子スノーボードクロス・１回戦」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）吉田蓮生（日体大）が３組４位に終わり、２位以上の準々決勝進出はならなかった。スタートで出遅れた吉田はなかなかスピードに乗れず、序盤で引き離された。中盤以降に追い上げる場面もあったが挽回しきれなかった。レース後のインタビューでは大粒の涙を流し「レースで勝てなかったことはもちろんなんですけど、ここに来